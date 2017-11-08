Пушков прокомментировал возможный разрыв Украины дипотношений с Россией
8 ноября 2017, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику украинских властей, котрые собираются разорвать дипломатические отношения между Украиной и Россией. Пушков уверен, что украинские власти могут пойти на такой шаг.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал это глупостью.
"Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны", - написал политик в своём Тwitter.
Верховная Рада Украины может на следующей неделе проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией и признание ее страной-агрессором. Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, в которой подразумевается прекращение официальных дипломатических отношений между двумя странами.