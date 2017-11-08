Пушков прокомментировал возможный разрыв Украины дипотношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал политику украинских властей, котрые собираются разорвать дипломатические отношения между Украиной и Россией. Пушков уверен, что украинские власти могут пойти на такой шаг.

СМИ: власти Украины готовятся к разрыву дипотношений с РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал это глупостью.

"Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны", - написал политик в своём Тwitter.



Верховная Рада Украины может на следующей неделе проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией и признание ее страной-агрессором. Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, в которой подразумевается прекращение официальных дипломатических отношений между двумя странами.