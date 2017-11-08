Трамп обратился к Ким Чен Ыну с предложением

Американский лидер Дональд Трамп обратился с предложением к главе КНДР Ким Чен Ыну.

Президент США подчеркнул, что в настоящий момент Северная Корея является "адом", которого не заслуживает ни один человек, и заявил, что знает пути к лучшему будущему и готов предложить свои варианты.

Трамп в ходе выступления перед парламентом Южной Кореи отметил, что прибыл на полуостров, чтобы лично доставить это сообщение Ким Чен Ыну. Политик добавил, что вооружения, которые пытается получить КНДР, поставят режим страны в опасность, передает РИА "Новости".