Власти США сделали официальное заявление по поводу 100 лет Октябрьской революции

Власти США 7 ноября сделали официальное заявление по поводу 100-летия со дня Октябрьской революции.

В Белом доме высказали мнение, что за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России, жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" в мире стали более 100 миллионов человек, бесчисленное множество подвергнуты эксплуатации, насилию и неподдающемуся описанию разорению.

"Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма — политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", — заявила администрация США.

Как написали в комментарии в Белом доме, "эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем".

США в 1917 году не признали революцию в России. Дипломатические отношения между США и СССР были установлены в 1933 году.