МИД РФ высказался о запуске ракеты по Саудовской Аравии со сторона Йемена

Департамент информации и печати МИД РФ выпустил сообщение в связи с развитием ситуации вокруг Йемена, в том числе пуска баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии.

МИД России прокомментировал ссообщения СМИ о том, что 4 ноября с территории Йеменской Республики, находящейся под контролем хуситского движения «Ансар Алла», в направлении Саудовской Аравии был осуществлен пуск ракеты. Ракета была перехвачена силами ПВО Королевства на подлете к своей конечной цели – международному аэропорту Эр-Рияда. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Саудовские власти утверждают, что за указанным «актом агрессии» стоит Иран, по указке которого «Ансар Алла» якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает.

В качестве ответной меры «арабская коалиция» значительно нарастила интенсивность ракетно-бомбовых ударов по Сане, а также объявила 6 ноября об установлении на неопределенный срок полной воздушной, сухопутной и морской блокады всех районов Йемена, остающихся под управлением хуситов. Запрет на полеты теперь распространяется и на гуманитарные рейсы ООН. Такое развитие событий вызывает в Москве глубокую обеспокоенность.