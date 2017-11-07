Украина ввела экономические санкции в отношении 18 российских компаний

Власти Украины ввели санкции в отношении 18 российских компаний. Министерство экономического развития и торговли Украины опасается, что эти компании могут навредить интересам национальной экономической безопасности.

В санкционный список включены компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования: "Белгородский хладокомбинат", "Стройсервис", "Торговый дом "Донспецстрой", "Волма-ВТР", "Микас", "МК-Метиз", "Группа компаний Пенетрон-Россия", "Торговый дом Пенетрон-Россия", "Пенетрон-экспорт", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", "Снэк-групп", "Лоли-пак экспорт", "Торговый дом "Аромадон", "Торговый дом "Старфуд-юг", "Волма - маркетинг","Народный пластик" и ИП Мирошникова Ирина Владимировна, указано на сайте украинского министерства.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая поставляет в страну уголь антрацитовой группы.