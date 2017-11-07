Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ - закон

Российские артисты теперь смогут выступать на Украине только с разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Такой закон подписал украинский президент Петр Порошенко.

Украинские власти ранее вносили российских артистов в "черные" списки, запрещая въезд в страну.

Согласно документу, подписанному Порошенко, организаторы гастролей должны за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у СБУ. В противном случае организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2-14,4 тысячи). СБУ должна в течение 10 дней рассмотреть запрос и дать ответ о том, может ли артист из России выступать на Украине, -сообщается на портале Верховной рады.

На данный момент санкции введены в отношении 140 российских артистов. Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, Николаю Расторгуеву, Василию Лановому, Валентину Гафту, Олегу Табакову выступить на Украине запрещено.