Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил ограничение въезда в Киев

Глава МВД Украины Арсен Аваков 7 ноября объяснил ограничение въезда в Киев. По словам министра, ограничение въезда в украинскую столицу со всех направлений связано с действием специального режима антитеррористической безопасности.

31 октября украинским силовикам: Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе было поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим из-за якобы активизации действий "российских спецслужб".

Аваков подтвердил, что спецрежим действует уже неделю, но не уточнил период его действия, сообщает издание "Украинские новости".