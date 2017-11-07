Учеными создан стакан, который превращает воду в вино
7 ноября 2017, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сингапурские ученые создали стакан Vocktail, изменяющий вкус и запах налитой в нее воды. Стакан оснащен цветными светодиодами, формирующими цвет конечного продукта, а запахи обусловлены специальными трубками с газом.
По краям Vocktail’a расположены электроды, которые при соприкосновении с ротовой полостью человека создают иллюзию различных вкусов: соленого, сладкого и горького. Ученым удалось вполне правдоподобно воспроизвести вкус лимонада, сообщает "Индикатор"
Чудо-стакан, по мнению ученых, способен совершить прорыв в диетологии, заменив водой вредные напитки.