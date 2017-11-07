Путин озвучил сумму экспортных поставок российского оружия в 2017 году

Президент России Владимир Путин озвучил сумму экспортных поставок вооружений страны в 2017 году.

По словам главы страны, согласно плану, этот показатель по итогам года должен достичь 15,3 миллиарда долларов. Путин подчеркнул, что за три квартала портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества составил 45 миллиардов долларов, передает РИА "Новости".

Глава РФ заявил, что в настоящий момент следует активно заниматься реализацией намеченных задач и на постоянной основе увеличивать эффективность работы в данной области.