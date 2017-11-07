Верховная рада отказалась уволить главу МВД Арсена Авакова

Парламент Украины во вторник отказался уволить министра внутренних дел страны Арсена Авакова с занимаемой должности, соответствующий проект постановления поддержал лишь 31 парламентарий. Украинские СМИ подозревают, что Аваков может сбежать из Украины

Необходимый минимум - 226 голосов. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свой пост, сообщает ТАСС.

С инициативой уволить Авакова выступили представители самого правящего "Блока Петра Порошенко". Это произошло на фоне набирающего силу скандала вокруг сына министра - Александра Авакова.

Аваков-младший подозревается в растрате государственных средств. Сам он считает, что дело в отношении него является политически ангажированным.

Ранее Аваков призвал журналистов, публикующих материалы о его противостоянии с Петром Порошенко, перестать фантазировать.