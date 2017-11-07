Названа себестоимость нашумевшего iPhone X

Специалисты решили раскрыть тайну и рассказали, какова истинная себестоимость смартфона iPhone X.

В настоящий момент новомодный гаджет от американской компании Apple продается в магазинах за 999 долларов. Выяснилось, что корпорация получает чистую прибыль от продажи смартфона в размере 64 процентов, хотя разработчикам для его создания потребовалось лишь 357,5 долларов, передает издание "Актуальные новости".

Ранее сообщалось, что после невероятного ажиотажа в официальных магазинах, объявивших о старте продаж iPhone X, люди массово несут гаджеты назад.