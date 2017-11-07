В Тибете планируют построить самый высокий планетарий в мире

В Китае в следующем году начнут строить самый высокий планетарий в мире. Планетарий будет построен в столице Тибета Лхасе. В настоящий момент ведутся работы над дизайном будущего сооружения.

Наблюдения за небесной сферой будут совмещаться с посещением уже существующего музея естественных наук и технологий, в результате чего образуется некоммерческий и очень интересный музейный комплекс. Как сообщает Центральное телевидение КНР, после завершения строительства тибетского планетария в нем будет установлен оптический телескоп диаметром один метр. О сроках строительства не сообщается.