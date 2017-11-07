Госдума: Россия может оставить свои базы на территории Сирии

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что Россия может оставить свои базы на территории Сирии. Данная мера будет принята для того, чтобы контролировать ситуацию в САР и помочь при возникновении нового конфликта.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, обострение обстановки в стране может произойти в любой момент.

Напомним, ранее сообщалось, что количество российских военных, которых выведут с территории Сирии, будет напрямую зависеть от того, что будет происходить в республике.