Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому во время отдыха в Таиланде.

Жительница Челябинска, согласно последней информации, каталась на велосипеде на острове Ко Чанг, случайно упала и получила очень серьезную травму головы. В больнице ей провели две экстренные операции, после которых она находится в коме.

Как уточняет РИА "Новости", родственники пострадавшей обратились в Минздрав Челябинской области с просьбой о помощи в транспортировке женщины на родину. После уточнения информации о состоянии пациентки будет решено, можно ли перевозить ее обычным самолетом, или потребуется спецборт.