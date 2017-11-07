Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен значительно сократить сроки доставки товаров гражданам России.

При помощи реорганизации системы заказы будут привозить не в течение 45 дней, а в течение 10. Данную информацию во вторник, 7 ноября, предоставило издание "Коммерсантъ".

Уточняется, что посылки будут собирать не продавцы магазина, а специальные сотрудники AliExpress на складах в Китае. После этого товары будут доставлять в РФ на "Почты России" Ту-204-100С. Предполагается, что сроки доставки сократятся уже с 11 ноября.