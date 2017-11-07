Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Президент США Дональд Трамп оскорбил свою жену Меланью во время поездки в Японию, об этом сообщают СМИ и предоставляют соответствующую видеозапись инцидента. Сообщается, что конфуз произошел во дворце японского императора.

На кадрах видеозаписи показано, как Трамп вместе с первой леди прибыли к императору и его супруге. Однако, как только машина остановилась, президент США вышел из машины, и поспешил поздороваться с хозяевами дома. Вопреки правилам этикета американский лидер не открыл дверцу автомобиля и не помог выйти Меланье. Более того, во время общения с Акихито Дональд Трамп явно игнорировал супругу, которая выглядела и без того подавленной.