//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

7 ноября 2017, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»
pixabay.com

Уфолог-любитель убеждён, что нашёл на Марсе останки существа, лицо которого похоже на пришельца из фильма «Пятый элемент». Наблюдатель показал в Интернете подтверждающие его слова фотографии. 

Американский уфолог рассмотрел на Марсе скульптуру крокодила

Американский уфолог рассмотрел на Марсе скульптуру крокодила

Скотт Уоринг достаточно известен в области такого рода наблюдений, он очень часто демонстрирует снимки того, что считает причастным к инопланетянам. Правда, пока что ни одна теория этого уфолога не получила подтверждения.

Скотт выделил на снимках область, что, по его мнению, является лицом существа. Также Уоринг приложил к своей публикации кадры из фильма «Пятый элемент»с присутствующим на них пришельцем, с которым мужчина и сравнил найденный на поверхности Марса объект.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея. Согласно последней информации, самолет президента США приземлился на американской базе, расположенной неподалеку от Сеула.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки $62,87, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже баррель Brent стоил в начале июля 2015 года.

//Общество

Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

Ранее глава Чечни разместил в своем Telegram-канале пост, в котором призвал вынести тело основателя советского государства из Мавзолея. Геннадий Зюганов назвал разговоры о перезахоронении Ленина «болтовней».

//Новости ADWILE

//В мире

Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды

Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды

Подконтрольное Киеву предприятие «Луганское энергетическое объединение» заявило о том, что прекратит сегодня подачу воды в Луганск. Мотивы данного решения компания объяснила на своей странице в Facebook.

//Происшествия

По факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области возбудили уголовное дело

По факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области возбудили уголовное дело

Во вторник стало известно, что по факту крушения самолета Ан-2, которое произошло в 9.05 по местному времени в поселке городского типа Экимчан в Амурской области, возбуждено уголовное дело.

//Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека

Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека

Знаменитый российский певец Стас Михайлов направил жалобу на российские власти в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

//Происшествия

В Савеловском районе Москвы квартиру местной жительницы обокрали на 3 млн рублей

В Савеловском районе Москвы квартиру местной жительницы обокрали на 3 млн рублей

В минувший понедельник, 6 ноября, одну из квартир в Савеловском районе Москвы обокрали на 3 миллиона рублей. В полицию с соответствующим заявлением обратилась жительница столицы 1975 года рождения.

//Новости партнеров

//В мире

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому во время отдыха в Таиланде. Жительница Челябинска, согласно последней информации, каталась на велосипеде, случайно упала и получила очень серьезную травму головы.

//Общество

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

МВД России раскрыло схему мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах и задержало подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Общество

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года завершился на Красной площади в Москве. В этом году в мероприятии приняли участие более пяти тысяч военнослужащих.

//Общество

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион. Погода начнет меняться в худшую сторону с приближением выходных. Будет пасмурно, днем в пятницу пойдет дождь.

//В мире

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен значительно сократить сроки доставки товаров гражданам России. При помощи реорганизации системы заказы будут привозить не в течение 45 дней, а в течение 10.

//В мире

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Президент США Дональд Трамп оскорбил свою жену Меланью во время поездки в Японию, об этом сообщают СМИ и предоставляют соответствующую видеозапись инцидента. Сообщается, что конфуз произошел во дворце японского императора.

//Наука

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

В скором времени начнется первый изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS. Шесть членов экипажа будущей экспедиции на Луну будут в течение семнадцати суток заперты в ограниченном пространстве.

//Общество

Около половины граждан РФ довольны работой отечественной полиции

Около половины граждан РФ довольны работой отечественной полиции

Около половины граждан России – 46 процентов – заявили, что довольны работой полиции. Согласно данным опроса "Левада-центра", каждый третий россиянин – 34 процента – оценил эту деятельность негативно.

//В мире

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

Уфолог-любитель убеждён, что нашёл на Марсе останки существа, лицо которого похоже на пришельца из фильма «Пятый элемент». Наблюдатель показал в Интернете подтверждающие его слова фотографии.

//Общество

СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

С помощью сыщиков американский продюсер Харви Вайнштейн пытался выяснить, кто из актрис намеревается обвинить его в домогательства, а также узнать, какие из этих случаев известны журналистам.

//Наука

Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Ученые из Австралии провели исследование и узнали, какая галактика является самой древней. Речь идет о спиральной галактике A1689B11, которая появилась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва.

//Общество

Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Специалисты установили, что подавляющее большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступили из-за рубежа через интернет-телефонию и производились с помощью специальных компьютерных программ-ботов.

//Экономика

Граждане РФ в ближайшие месяцы ожидают роста курса доллара

Граждане РФ в ближайшие месяцы ожидают роста курса доллара

Около 60 процентов россиян убеждены, что в ближайшие месяцы курс доллара увеличится. Согласно даным опроса ВЦИОМ, более половины граждан РФ убеждены, что в скором времени доллар будет стоить 63 рубля.

//Шоу-бизнес

Александр Малинин после скандала заявил, что оплатит лечение больного отца

Александр Малинин после скандала заявил, что оплатит лечение больного отца

После громкого скандала, разгоревшегося вокруг семьи Александра Малинина, музыкант решил сделать заявление для своих поклонников. Артист пообещал помочь своему больному отцу и оплатить его лечение.

//Спорт

Пушков высказался о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх-2018

Пушков высказался о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх-2018

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет исполнения национального гимна России на Олимпийских играх-2018. По мнению политика, участие российской сборной при таких условиях недопустимо.

//Здоровье

Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

Как одеться, выходя на улицу в промозглый осенний день? Так, чтобы не замёрзнуть, не промокнуть и не вспотеть?

//Общество

В МЧС выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов

В МЧС выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов

В МЧС России во вторник, 7 ноября, выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов. Согласно данным ведомства, в Московской области утром будет туман с ухудшением видимости до 500 метров.

//Общество

На Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация

На Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация

В четверг, 9 ноября, на Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация. Согласно последней информации в 11 утра от причала "Гостиница Украина" начнут курсировать теплоходы с усиленным корпусом.

//Шоу-бизнес

Рэпер Гнойный дал концерт в Петербурге после нападения

Рэпер Гнойный дал концерт в Петербурге после нападения

Знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, дал концерт в клубе "Аврора" в Санкт-Петербурге, несмотря на нападение. Артиста избили накануне, 6 ноября.

//Происшествия

МВД: на севере Москвы предотвращен теракт с использованием "КамАЗа"

МВД: на севере Москвы предотвращен теракт с использованием "КамАЗа"

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о задержании вербовщика террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

//Общество

Зюганов воздержался от извинений за свои слова о Ленине

Зюганов воздержался от извинений за свои слова о Ленине

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram обращение к Геннадию Зюганову, в котором призвал его извиниться за слова о том, что разговоры о захоронении основателя советского государства являются «болтовней».

//В мире

Захарченко сообщил об уничтожении ополченцами двух артиллерийских батарей ВСУ

Захарченко сообщил об уничтожении ополченцами двух артиллерийских батарей ВСУ

Глава ДНР рассказал, что батареи и три блиндажа были уничтожены в ответ на артиллерийский обстрел Донецка. Руководитель самопровозглашенного государства назвал действия украинских военных преступными.

//Спорт

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

Международные спортивные функционеры рассматривают возможность наложения запрета на исполнение гимна Российской Федерации во время Зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом узнали американские СМИ.

//В мире

Полиция рассказала о мотивах напавшего на церковь в Техасе

Полиция рассказала о мотивах напавшего на церковь в Техасе

В американской полиции считают, что мотивом нападения Девина Келли на баптистскую церковь в Техасе могли стать семейные неурядицы. Об этом заявил представитель управления общественной безопасности штата.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с визитом в Республику Корея. Согласно последней информации, самолет президента США приземлился на американской базе, расположенной неподалеку от Сеула.

//Экономика

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Нефть достигла двухлетнего максимума после ареста саудовских принцев

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки $62,87, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже баррель Brent стоил в начале июля 2015 года.

//Общество

Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

Кадыров потребовал от Зюганова извинений за слова о перезахоронении Ленина

Ранее глава Чечни разместил в своем Telegram-канале пост, в котором призвал вынести тело основателя советского государства из Мавзолея. Геннадий Зюганов назвал разговоры о перезахоронении Ленина «болтовней».

//В мире

Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды

Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды

Подконтрольное Киеву предприятие «Луганское энергетическое объединение» заявило о том, что прекратит сегодня подачу воды в Луганск. Мотивы данного решения компания объяснила на своей странице в Facebook.

//Происшествия

По факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области возбудили уголовное дело

По факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области возбудили уголовное дело

Во вторник стало известно, что по факту крушения самолета Ан-2, которое произошло в 9.05 по местному времени в поселке городского типа Экимчан в Амурской области, возбуждено уголовное дело.

//Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека

Певец Стас Михайлов направил жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека

Знаменитый российский певец Стас Михайлов направил жалобу на российские власти в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

//Происшествия

В Савеловском районе Москвы квартиру местной жительницы обокрали на 3 млн рублей

В Савеловском районе Москвы квартиру местной жительницы обокрали на 3 млн рублей

В минувший понедельник, 6 ноября, одну из квартир в Савеловском районе Москвы обокрали на 3 миллиона рублей. В полицию с соответствующим заявлением обратилась жительница столицы 1975 года рождения.

//В мире

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому в Таиланде после катания на велосипеде

Гражданка России впала в кому во время отдыха в Таиланде. Жительница Челябинска, согласно последней информации, каталась на велосипеде, случайно упала и получила очень серьезную травму головы.

//Общество

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

Раскрыта мошенническая схема продажи автомобилей в салонах столицы

МВД России раскрыло схему мошенничества при продаже автомобилей в столичных автосалонах и задержало подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Общество

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

На Красной площади завершился марш в честь годовщины военного парада 1941 года

Торжественный марш в честь 76-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года завершился на Красной площади в Москве. В этом году в мероприятии приняли участие более пяти тысяч военнослужащих.

//Общество

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Синоптики обещают затяжные дожди в Москве

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион. Погода начнет меняться в худшую сторону с приближением выходных. Будет пасмурно, днем в пятницу пойдет дождь.

//В мире

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Интернет-магазин AliExpress решил сократить сроки доставки товаров гражданам РФ

Китайский интернет-магазин AliExpress намерен значительно сократить сроки доставки товаров гражданам России. При помощи реорганизации системы заказы будут привозить не в течение 45 дней, а в течение 10.

//В мире

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Видео, как Дональд Трамп оскорбил жену во время поездки в Японию

Президент США Дональд Трамп оскорбил свою жену Меланью во время поездки в Японию, об этом сообщают СМИ и предоставляют соответствующую видеозапись инцидента. Сообщается, что конфуз произошел во дворце японского императора.

//Наука

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

Будущих участников "лунной экспедиции" запрут в "корабле" на 17 суток

В скором времени начнется первый изоляционный эксперимент в рамках проекта SIRIUS. Шесть членов экипажа будущей экспедиции на Луну будут в течение семнадцати суток заперты в ограниченном пространстве.

//Общество

Около половины граждан РФ довольны работой отечественной полиции

Около половины граждан РФ довольны работой отечественной полиции

Около половины граждан России – 46 процентов – заявили, что довольны работой полиции. Согласно данным опроса "Левада-центра", каждый третий россиянин – 34 процента – оценил эту деятельность негативно.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

Уфолог-любитель убеждён, что нашёл на Марсе останки существа, лицо которого похоже на пришельца из фильма «Пятый элемент». Наблюдатель показал в Интернете подтверждающие его слова фотографии.

//Общество

СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

С помощью сыщиков американский продюсер Харви Вайнштейн пытался выяснить, кто из актрис намеревается обвинить его в домогательства, а также узнать, какие из этих случаев известны журналистам.

//Наука

Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Ученые нашли самую древнюю галактику во Вселенной

Ученые из Австралии провели исследование и узнали, какая галактика является самой древней. Речь идет о спиральной галактике A1689B11, которая появилась через 2,6 млрд лет после Большого взрыва.

//Общество

Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Колокольцев раскрыл подробности дела о лжеминированиях по всей России

Специалисты установили, что подавляющее большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступили из-за рубежа через интернет-телефонию и производились с помощью специальных компьютерных программ-ботов.

//Экономика

Граждане РФ в ближайшие месяцы ожидают роста курса доллара

Граждане РФ в ближайшие месяцы ожидают роста курса доллара

Около 60 процентов россиян убеждены, что в ближайшие месяцы курс доллара увеличится. Согласно даным опроса ВЦИОМ, более половины граждан РФ убеждены, что в скором времени доллар будет стоить 63 рубля.

//Шоу-бизнес

Александр Малинин после скандала заявил, что оплатит лечение больного отца

Александр Малинин после скандала заявил, что оплатит лечение больного отца

После громкого скандала, разгоревшегося вокруг семьи Александра Малинина, музыкант решил сделать заявление для своих поклонников. Артист пообещал помочь своему больному отцу и оплатить его лечение.

//Спорт

Пушков высказался о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх-2018

Пушков высказался о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх-2018

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет исполнения национального гимна России на Олимпийских играх-2018. По мнению политика, участие российской сборной при таких условиях недопустимо.

//Здоровье

Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

Одеться по погоде: несколько правил для любителей осенних прогулок

Как одеться, выходя на улицу в промозглый осенний день? Так, чтобы не замёрзнуть, не промокнуть и не вспотеть?

//Общество

В МЧС выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов

В МЧС выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов

В МЧС России во вторник, 7 ноября, выпустили предупреждение для подмосковных водителей и пешеходов. Согласно данным ведомства, в Московской области утром будет туман с ухудшением видимости до 500 метров.

//Общество

На Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация

На Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация

В четверг, 9 ноября, на Москве-реке откроется зимняя пассажирская навигация. Согласно последней информации в 11 утра от причала "Гостиница Украина" начнут курсировать теплоходы с усиленным корпусом.

//Шоу-бизнес

Рэпер Гнойный дал концерт в Петербурге после нападения

Рэпер Гнойный дал концерт в Петербурге после нападения

Знаменитый российский рэпер Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, дал концерт в клубе "Аврора" в Санкт-Петербурге, несмотря на нападение. Артиста избили накануне, 6 ноября.

//Происшествия

МВД: на севере Москвы предотвращен теракт с использованием "КамАЗа"

МВД: на севере Москвы предотвращен теракт с использованием "КамАЗа"

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о задержании вербовщика террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

//Общество

Зюганов воздержался от извинений за свои слова о Ленине

Зюганов воздержался от извинений за свои слова о Ленине

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram обращение к Геннадию Зюганову, в котором призвал его извиниться за слова о том, что разговоры о захоронении основателя советского государства являются «болтовней».

//В мире

Захарченко сообщил об уничтожении ополченцами двух артиллерийских батарей ВСУ

Захарченко сообщил об уничтожении ополченцами двух артиллерийских батарей ВСУ

Глава ДНР рассказал, что батареи и три блиндажа были уничтожены в ответ на артиллерийский обстрел Донецка. Руководитель самопровозглашенного государства назвал действия украинских военных преступными.

//Спорт

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

СМИ узнали о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде-2018

Международные спортивные функционеры рассматривают возможность наложения запрета на исполнение гимна Российской Федерации во время Зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом узнали американские СМИ.

//В мире

Полиция рассказала о мотивах напавшего на церковь в Техасе

Полиция рассказала о мотивах напавшего на церковь в Техасе

В американской полиции считают, что мотивом нападения Девина Келли на баптистскую церковь в Техасе могли стать семейные неурядицы. Об этом заявил представитель управления общественной безопасности штата.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры