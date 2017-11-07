Уфолог рассмотрел на Марсе останки пришельца из «Пятого Элемента»

Уфолог-любитель убеждён, что нашёл на Марсе останки существа, лицо которого похоже на пришельца из фильма «Пятый элемент». Наблюдатель показал в Интернете подтверждающие его слова фотографии.

Скотт Уоринг достаточно известен в области такого рода наблюдений, он очень часто демонстрирует снимки того, что считает причастным к инопланетянам. Правда, пока что ни одна теория этого уфолога не получила подтверждения.

Скотт выделил на снимках область, что, по его мнению, является лицом существа. Также Уоринг приложил к своей публикации кадры из фильма «Пятый элемент»с присутствующим на них пришельцем, с которым мужчина и сравнил найденный на поверхности Марса объект.