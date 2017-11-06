Захарченко сообщил об уничтожении ополченцами двух артиллерийских батарей ВСУ

Ополченцам удалось вывести из строя две артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Александр Захарченко.

Главу Донецкой народной республики процитировало РИА Новости. Захарченко рассказал, что батареи и три блиндажа были уничтожены в ответ на обстрел столицы ДНР. Руководитель самопровозглашенного государства назвал действия украинских военных преступными.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что Следственный комитет Российской Федерации возбудит уголовное дело по факту гибели ребенка в результате обстрела Донецка. Соответствующее поручение своим подчиненным дал глава ведомства Александр Бастрыкин.