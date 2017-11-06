Полиция рассказала о мотивах напавшего на церковь в Техасе

В американской полиции считают, что мотивом нападения Девина Келли на баптистскую церковь в Техасе могли стать семейные неурядицы. Об этом заявил представитель управления общественной безопасности штата Фриман Марвин.

Марвин рассказал: в ходе расследования правоохранители выяснили, что Келли отправлял со своего телефона агрессивные сообщения родителям бывшей супруги. Полицейские предполагают, что экс-жена стрелявшего и ее родственники являются прихожанами церкви, в которой произошел инцидент, передает РИА Новости

Накануне Девин Келли устроил стрельбу в церкви, расположенной неподалеку от Сан-Антонио. Мужчина убил 26 человек, около 20 получили ранения.