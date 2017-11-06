Глава министерства торговли Соединенных Штатов прокомментировал обвинения в том, что его компания сотрудничает с российским «Сибуром». Соответствующая информация ранее появилась в американской прессе.

Согласно этим данным, транспортную компанию Navigator Holdings Ltd, акционером которой является Уилбур Росс, связывают деловые отношения с российским нефтехимическим холдингом «Сибур».

В интервью BBC Росс заявил, что сотрудничество компаний не нарушает законов США, так как «Сибур» не находится в санкционных списках Вашингтона. По словам министра, тот факт, что холдинг представляет Россию, не означает, что он является преступной организацией.