Гибель ребенка в Донецке в результате действий украинских военных расследует СК

Следственный комитет России найдет виновных в убийстве ребенка в Донецке, который погиб в ходе обстрела города из установок «Град». Уголовное дело по данному факту поручил возбудить председатель СК Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Столицу Донецкой народной республики обстреляли украинские силовики. В результате пострадали несколько детей, один из них получил смертельные ранения. Когда произошел данный инцидент, в сообщении СК не уточняется.

Ранее «Аргументы недели» писали, что под Донецком попали под обстрел журналисты телеканала «Россия-24», снимавшие сюжет о «школьном перемирии».