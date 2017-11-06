Украинская компания пригрозила оставить полумиллионный Луганск без воды

Подконтрольное Киеву предприятие «Луганское энергетическое объединение» заявило о том, что прекратит сегодня подачу воды в Луганск.

Мотивы данного решения компания объяснила на своей странице в соцсети Facebook. В публикации рассказывается о том, что на настоящий момент организация задолжала почти 6 млн долларов. Большая часть долга образовалось из-за того, что Луганская народная республика не платит за поставляемую ей воду.

Если украинская компания выполнит свое обещание, без воды останутся 500 тысяч человек, проживающих в Луганске, а также жители расположенных неподалеку населенных пунктов. Власти ЛНР сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировали.