Советник главы МВД Украины избит в Киеве

Толпа набросилась на советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка у здания суда в Киеве, где идет рассмотрение дела против пограничника Сергея Комогорова, осужденного за убийство.

Там проходил митинг. «Наконец мы до тебя добрались», — кричали окружившие Зоряна Шкиряка активисты. Митингующие угрожали советнику министра расправой и толкали. Все это сопровождалось грубой нецензурной лексикой. В нападении на Шкиряка участвовали около 100 человек, сообщает "Обозреватель" и публикует видео

Зорян Шкиряк заявил в Facebook, что его никто "не бил и ничего страшного не произошло". Нападавших Шкиряк сравнил "с шакалами, которые сбиваются в стаю".

Сергей Колмогоров в сентябре 2014 года в районе Мариуполя открыл огонь по пытавшемуся проехать мимо блокпоста автомобилю. В результате инцидента погибла женщина. Шкиряк пришел поддержать осужденного.