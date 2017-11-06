Обнародованы имена подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

В понедельник, 6 ноября, сотрудники полиции Малайзии обнародовали имена подозреваемых в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпур 13 февраля текущего года.

Согласно последней информации, за несколько недель до убийства в Малайзию прибыли 57-летний Ли Чэ-нам, 34-летний Хон Сон-ха, 33-летний Ли Чи Хён, а также 57-летний О Чон-киль. Как уточняет издание Malaysian Insight, все вышеуказанные личности приехали на территорию страны по отдельности в период с 31 января по 7 февраля.

Напомним, что на коже убитого были выявлены следы запрещенного нервно-паралитического вещества VX.