Более миллиона пользователей по всему миру скачали фальшивый WhatsApp

Более миллиона пользователей по всему миру скачали поддельную версию популярного мессенджера WhatsApp. Программа появилась в магазине приложений Google Play под названием Update WhatsApp Messenger.

В названии злоумышленники задали пробел другим кодом, который ввел в заблуждение робота Google, после чего приложение было успешно зарегистрировано в хранилище. Вирусное приложение распространяло только рекламные баннеры. К счастью, отмечают эксперты, более серьёзных вредоносных программ в прошивку «двойника» заложено не было, сообщает портал Motherboard,