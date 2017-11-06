Трамп попал в неловкое положение во время кормления карпов в Японии

Американский лидер Дональд Трамп, который в настоящий момент находится в Японии с официальным визитом, попал в неловкую ситуацию. Конфуз произошел во время кормления карпов во дворце Акасака.

Согласно последней информации, президенту США не хватило терпения для того, чтобы приманивать рыбу небольшими порциями еды. Трамп не стал брать пример с премьер-министра Японии Синдзо Абэ и высыпал в воду все содержимое объемного деревянного контейнера, передает издание The Guardian.

На видеозаписях с мероприятия можно заметить, как госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон и дама, стоящая рядом с японским премьером едва сдерживают смех.