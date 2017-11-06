Посетителей национального парка в Кении обвинили в развращении львов

Власти кенийского заповедника обвинили туристов нетрадиционной сексуальной ориентации в гомосексуализации львов. Доктор Иезекиль Мутуа считает, что плохое поведение гостей парка могло стать причиной появления хищников-геев.

Недовольство чиновника вызвал снимок британского фотографа Пола Гольдштейна, на котором видно, что один самец льва забрался сверху на другого. При этом о спаривании животных ничего не говорится. Доктор настаивает на необходимости изоляции львов из парка «Масаи — Мара» и научном изучении причин их поведения. При этом Мутуа, отвечающий за цензуру глава Совета по классификации фильмов Кении, утверждает, что странное поведение львов может быть объяснено «демонической силой», когда нечистый дух вселился в животных.

Об этом чиновник рассказал в интервью изданию Nairobi News, которое разместил в своем Twitter.