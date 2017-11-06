Французский депутат: Крым случайно оказался в составе Украины
6 ноября 2017, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым случайно оказался в составе Украины. Политик подчеркнул, что российский статус республики является ее естественным состоянием.
Он добавил, что все друзья Крыма убеждены, что референдум был проведен на законных основаниях и большой процент граждан захотел, чтобы полуостров находился в составе России.
Мариани подчеркнул, выступая перед журналистами в Ялте, Крым оказался украинским случайно, на короткое время по воле Никиты Хрущева, передает РИА "Новости".