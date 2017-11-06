Apple предупредил пользователей о возможных проблемах с дисплеем у iPhone X

Разработчики нового смартфона iPhone X предупредили пользователей о том, что у них могут возникнуть проблемы с дисплеем.

В компании Apple заявили, что экран может "выгореть" или "визуально измениться". В первом случае на дисплее будут оставаться следы от предыдущих изображений, которые будут накладываться на новые. Что касается второго пункта, то на экране могут возникать более яркие или бледные пятна.

Как уточняет портал Mashable, ссылаясь на сообщение техподдержки Apple, ранее с подобными проблемами сталкивались владельцы смартфонов Pixel 2 XL от Google. Это связано с тем, что на устройствах установлены OLED-дисплеи, работающие на органических светодиодах.