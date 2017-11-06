Путин направил Трампу соболезнования после стрельбы в техасской церкви

Российский лидер Владимир Путин направил в понедельник, 6 ноября, соболезнования президенту Дональду Трампу в связи со стрельбой в баптистской церкви в Техасе.

В результате случившегося погибли 26 человек, а еще не менее 20 были ранены.

Как уточняется в тексте обращения к американскому политику, Путин выразил Трампу глубокие соболезнования и подчеркнул, что невозможно представить более циничное и жестокое преступление.

Глава РФ добавил, что жители России полностью разделяют скорбь всех, кто потерял в результате стрельбы своих родных и близких людей. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым, передает РИА "Новости".