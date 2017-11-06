Тайфун во Вьетнаме унес жизни 47 человек

Во Вьетнаме тайфун унес жизни 47 человек, а еще 21 гражданин считается пропавшим без вести.

Буквально накануне в заявлениях властей говорилось, что количество жертв стихии в стране достигало 27 человек. Тайфун обрушился на Вьетнам в минувшую субботу – тогда он ударил по населенным пунктам в районе города Нячанг, который расположен всего в 500 километрах от Дананга, где сегодня должен начаться саммит АТЭС.

Как сообщает РИА "Новости", скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 90 километров в час. Мощные порывы уже снесли крыши 114 тысяч домов. Не менее 1,3 тысячи зданий разрушены. Занятия в школах в аварийных районах отменены.