Среди убитых в баптистской церкви в Техасе была беременная женщина

Утром в понедельник, 6 ноября, в СМИ появилась дополнительная информация о погибших в ходе стрельбы в баптистской церкви в Техасе.

Согласно последним данным, среди убитых в городе Сазерленд-Спрингс была беременная женщина.

Эту информацию предоставил прихожанин церкви, который рассказал, что его кузина Кристал Холкомбе, которая ждала ребенка, и ее родственники находились в церкви во время происшествия. Будущая мать была застрелена, сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли 26 человек, а более 20 были ранены. Сам стрелок был обнаружен мертвым.