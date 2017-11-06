Среди убитых в баптистской церкви в Техасе была беременная женщина
6 ноября 2017, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 6 ноября, в СМИ появилась дополнительная информация о погибших в ходе стрельбы в баптистской церкви в Техасе.
Согласно последним данным, среди убитых в городе Сазерленд-Спрингс была беременная женщина.
Эту информацию предоставил прихожанин церкви, который рассказал, что его кузина Кристал Холкомбе, которая ждала ребенка, и ее родственники находились в церкви во время происшествия. Будущая мать была застрелена, сообщает Associated Press.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы погибли 26 человек, а более 20 были ранены. Сам стрелок был обнаружен мертвым.