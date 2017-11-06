Япония намерена расширить санкции против КНДР
6 ноября 2017, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Японские власти намерены расширить санкции в отношении КНДР в связи с развитием этой страной ядерной и ракетной программ.
Данное заявление сделал сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Согласно информации ТАСС, во вторник, 7 ноября, будет принят документ, согласно которому счета 35 частных лиц и организаций будут заморожены.
Кроме того, японский премьер подчеркнул, что его страна намерена и в дальнейшем тесно сотрудничать с Южной Кореей и США по проблеме КНДР.