Специалисты из американского центра изучения общественного мнения Института Gallup составили рейтинг самых несчастных государств в мире. Во главу списка вошло одно из государств Европы.

Незалежная стала единственной европейской страной в этом рейтинге. Как показали исследования, 41% граждан Украины находятся в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными.

В "тройку" вошли также Южный Судан и Гаити. На Гаити процент несчастливых несколько выше- 43%, самыми несчастными признаны жители Южного Судана с рейтингом в 47%.

Рейтинг стран с самым счастливым населением по традиции возглавили государства Северной Европы — Норвегия, Дания и Исландия.

Согласно классификации института Gallup, к "процветающим" можно отнести людей, которые оценивают свою жизнь на протяжении ближайших пяти лет в 7-8 баллов и выше по шкале от одного до десяти. В то время как к "несчастным" можно отнести людей, которые оценивают свое положение в 4 балла и ниже.