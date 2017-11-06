Стрелок из Техаса подвергся трибуналу за нападение на супругу и ребенка

Утром в понедельник, 6 ноября, стало известно, за что Девин Келли, подозреваемый в стрельбе в техасской баптистской церкви, был подвергнут трибуналу.

Оказалось, что мужчина напал на своих супругу и ребенка, вследствие чего и был уволен из ВВС за недостойное поведение, передает издание издание Los Angeles Times.

Ранее сегодня американский лидер Дональд Трамп назвал случившееся в Техасе злом. В результате стрельбы погибли 26 человек, а пострадали не менее двадцати. Сам подозреваемый был найден мертвым. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.