Утром в понедельник, 7 января, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в баптистской церкви в Техасе. Сегодня президент США, находящийся в Токио, принес соболезнования родным погибших.

В ходе выступления перед журналистами политик заявил, что стрельба в церкви неподалеку от города Сазерленд-Спрингс является актом зла, передает ТАСС. Глава страны подчеркнул, что на святом месте было совершено преступление.

Напомним, в результате стрельбы, которую открыл бывший военный, погибли 26 человек, а пострадали не менее 20. Сам он был обнаружен мертвым.