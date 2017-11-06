Разбился вертолет с принцем Саудовской Аравии на борту
6 ноября 2017, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 6 ноября, в Саудовской Аравии случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, на территории страны потерпел крушение вертолет с членами королевской семьи на борту.
Как сообщает сегодня издание "Известия", группа чиновников отправилась в инспекционную поездку, однако до места так и не добралась.
Уточняется, что погибли принц Мансур бен Мукрин и начальник полиции города Асир. В общей сложности на борту упавшего летательного аппарата находились девять человек. На месте трагедии в настоящий момент продолжаются активные поиски.