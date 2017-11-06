Стрелок, убивший в Техасе 26 человек, был уволен из ВВС и подвергнут трибуналу

Утром в понедельник, 6 ноября, стало известно, что стрелок Девин Келли, открывший огонь в церкви в Техасе, был уволен из ВВС США и подвергнут трибуналу. Мужчина имел самое низкое звание рядового авиации и был уволен со службы с порицанием.

Информации о том, за что Келли судили, в настоящий момент нет, передает телеканал CBS, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Интересно, что представитель военного ведомства не смог пока подтвердить статус службы стрелка, передает РИА "Новости".

Напомним, в результате стрельбы из автоматической винтовки в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио погибли 26 человек, а около 20 пострадали. Подозреваемый в совершении преступления обнаружен мертвым.