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Стрелок, убивший в Техасе 26 человек, был уволен из ВВС и подвергнут трибуналу

6 ноября 2017, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Стрелок, убивший в Техасе 26 человек, был уволен из ВВС и подвергнут трибуналу
фото: globallookpress.com

Утром в понедельник, 6 ноября, стало известно, что стрелок Девин Келли, открывший огонь в церкви в Техасе, был уволен из ВВС США и подвергнут трибуналу. Мужчина имел самое низкое звание рядового авиации и был уволен со службы с порицанием.

Информации о том, за что Келли судили, в настоящий момент нет, передает телеканал CBS, ссылаясь на источники в Пентагоне.

Интересно, что представитель военного ведомства не смог пока подтвердить статус службы стрелка, передает РИА "Новости".

Напомним, в результате стрельбы из автоматической винтовки в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио погибли 26 человек, а около 20 пострадали. Подозреваемый в совершении преступления обнаружен мертвым.

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Стрелок, убивший в Техасе 26 человек, был уволен из ВВС и подвергнут трибуналу

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