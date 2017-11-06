СМИ: скандал с офшорами может подорвать репутацию королевы Елизаветы II

Репутация британской королевы Елизаветы II может всерьез пострадать из-за скандала с офшорами. Согласно последним данным, глава семьи монархов инвестировала в офшоры около 10 миллионов фунтов (13 миллионов долларов).

Как сообщает вещательная корпорация "Би-би-си", ссылаясь на отчеты Paradise Papers, инвестиционные средства, принадлежащие королеве, в 2004-2005 году были вложены в фонды на Бермудских и Каймановых островах.

Якобы речь идет о деньгах, заработанных Елизаветой II от герцогства Ланкастер, где находится портфель недвижимости на круглую сумму. Подчеркивается, что ничего незаконного в данных операциях нет, однако может возникнуть вопрос о том, может ли монаршая особа инвестировать средства в офшоры.