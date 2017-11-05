//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

5 ноября 2017, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших
соцсети

Мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США) и был застрелен полицией. инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

В социальных сетях сообщили о 15 погибших при стрельбе. СМИ публикуют видео с места трагедии. На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Полиции удалось обезвредить стрелка. Среди пострадавших есть дети.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Киев потребовал от ЮНЕСКО остановить реставрацию Ханского дворца в Крыму

Киев потребовал от ЮНЕСКО остановить реставрацию Ханского дворца в Крыму

Минкульт Украины просит ЮНЕСКО повлиять на крымские власти и прекратить ремонт в Ханском дворце в Бахчисарае. Ведомство возмутил ремонт во дворце, внесенном в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

//Политика

Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

Специалисты Пентагона оценили возможный вариант событий в случае военного конфликта с КНДР. Соответствующий документ Майкл Дюмонт, контр-адмирал, направил в палату конгресса США.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта вызвал в воскресенье, 5 ноября, послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии, чтобы выразить протест в связи с вмешательством этих стран во внутренние дела государства.

//Политика

Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Как отметил директор музея, польскому министру "не хватило отваги, чести и достоинства".

//Новости ADWILE

//Общество

Врачи советуют россиянину, выигравшему полмиллиарда рублей, "залечь на дно"

Врачи советуют россиянину, выигравшему полмиллиарда рублей, "залечь на дно"

Жителю Воронежской области, выигравшему в лотерею 506 миллионов рублей, лучше на время исчезнуть, так как ему неизбежно придется столкнуться с большим количеством желающих разделить с ним и его триумф, и деньги.

//Происшествия

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды. Сотрудники сочинского «Водоканала» выполняют ремонт участков двух водоводов, по этой причине без водоснабжения остались 40 тысяч человек.

//Общество

Пробка образовалась в Лефортовском тоннеле из-за затопления

Пробка образовалась в Лефортовском тоннеле из-за затопления

В Москве на Третьем транспортном кольце вечером затруднено движение. Пробка образовалась на въезде в Лефортовский туннель. Под сводом туннеля на дорогу текут струи воды, поэтому водителям приходится сбавлять скорость.

//Культура

Большой театр отменил концерт из-за сообщения об угрозе взрыва

Большой театр отменил концерт из-за сообщения об угрозе взрыва

Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании». К моменту поступления информации все дневные представления в театре были завершены.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

Несмотря на то, что Софии Ротару исполнилось 70 лет, она продолжает выступать на заказных концертах. В канун новогодних праздников, певица готова петь и в России. Выступление идет 45 минут с командой из 16 человек.

//В мире

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

Мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США)и был застрелен полицией. инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

//В мире

Ученые предсказали, что при взрыве Луны человечество будет уничтожено

Ученые предсказали, что при взрыве Луны человечество будет уничтожено

Специалисты отмечают, что Луна оказывает на Землю большое воздействие. По мнению исследователей, в том случае, если она взорвется, произойдет гибель всех людей, которые находятся на Земле.

//Общество

Стало известно, кому Кадыров подарил iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Стало известно, кому Кадыров подарил iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Победительницей конкурса стихотворений, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, стала третьеклассница из Чечни. Об этом в воскресенье сообщил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

//Культура

Питерский художник создал скульптуру перевернутой Ксении Собчак

Питерский художник создал скульптуру перевернутой Ксении Собчак

В Петербурге изготовлен перевернутый вверх ногами памятник Ксении Собчак. Творение принадлежит художнику-акционисту и экс-мэру Архангельска Александру Донскому. Как уверяет автор, он отражает позицию телеведущей.

//Общество

Охранника «Массандры» осудят за кражу 700 литров напитка

Охранника «Массандры» осудят за кражу 700 литров напитка

Ялтинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника филиала «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра» и его пособника.

//Общество

В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС

В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС

Неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС недалеко от села Яндаре в Ингушетии, в результате чего три человека получили ранения. В Назрановском районе введен правовой режим КТО.

//В мире

ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова

ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова

Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

//Политика

КНДР считает необходимым «приручить» Трампа физической силой

КНДР считает необходимым «приручить» Трампа физической силой

Северокорейские власти считают насильственные методы единственным способом «приручить» президента США. Об этом пишет государственная газета Rodong Sinmun. Только так, по их мнению, можно остановить «потерявшего рассудок» Трампа.

//Общество

Ксения Собчак попросила денег на избирательную кампанию

Ксения Собчак попросила денег на избирательную кампанию

Ксения Собчак отмечает день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Телеведущая, а с некоторых пор еще и кандидат на пост президента РФ, попросила у поклонников денег на избирательную кампанию.

//В мире

В пригороде Донецка горит склад с вооружением ВСУ

В пригороде Донецка горит склад с вооружением ВСУ

На складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка возник пожар, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

//Политика

В Госдуме прокомментировали возможность восстановления военной базы на Кубе

В Госдуме прокомментировали возможность восстановления военной базы на Кубе

России «не помешала бы» военная база на Кубе, в непосредственной близости от США, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя высказывание о необходимости базы члена Совфеда Франца Клинцевича.

//Общество

Имя жителя Воронежской области, выигравшего в лотерею 506 млн, не разглашается

Имя жителя Воронежской области, выигравшего в лотерею 506 млн, не разглашается

Житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 милионов рублей. На что потратит такую огромную сумму денег счастливчик, сорвавший джек-пот лотереи, неизвестно.

//Здоровье

Специалисты рассказали, на каком боку полезнее спать

Специалисты рассказали, на каком боку полезнее спать

Споры о том, на каком боку спать полезнее, ведутся уже долгое время. Наконец, исследователи привели веские доводы в пользу того, что предпочтительнее наслаждаться сном на левом боку. И вот почему.

//Шоу-бизнес

Фото Ренаты Литвиновой в день рождения ее друга заинтриговало поклонников

Фото Ренаты Литвиновой в день рождения ее друга заинтриговало поклонников

Фото актрисы Ренаты Литвиновой, опубликованное в соцсети в день рождения ее друга, заинтриговало поклонников. На снимке тело Ренаты прикрыто снимками. И подпись-поздравление фотографу Якопо Москину.

//В мире

VPT: Экс-глава Каталонии сдался полиции Бельгии

VPT: Экс-глава Каталонии сдался полиции Бельгии

Карлес Пучдемон, объявленный 27 октября по итогам референдума в Каталонии главой Каталонской Республики, в воскресенье, 5 ноября, и четыре члена правительства добровольно сдались бельгийской полиции.

//Общество

Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Автомобильные эксперты поделились секретами о том, как упростить жизнь автолюбителей зимой. В первую очередь, по словам специалистов, необходимо осматривать автомобиль, прежде чем оставить ее на парковке.

//Общество

Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы повредили несколько десятков надгробий частных могил на Казанском кладбище в Пушкинском районе северной столицы. Злоумышленники разрушили кресты на могилах.

//Шоу-бизнес

Тимати выступил вместе со своей трехлетней дочерью

Тимати выступил вместе со своей трехлетней дочерью

Рэпер Тимати появился на сцене «Олимпийского» вместе с 3-летней дочерью Алисой, а вскоре опубликовал соответствующее фото в Instagram. Рэпер снимок подписал коротко: «мы готовы))) кто с нами?».

//В мире

В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

В Саудовской Аравии арестованы по подозрению коррупции 11 принцев, четыре действующих и "десятки" бывших министров. О задержании в королевстве принцев передал телеканал Al Arabiya.

//В мире

В Солнечной системе астрономами открыта вторая звезда

В Солнечной системе астрономами открыта вторая звезда

Канадские ученые провели очередное масштабное исследование планет Солнечной системы и неожиданно обнаружили вторую звезду. Загадочная звезда проникла в Солнечную систему, но вскоре улетела в другом направлении.

//Политика

Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что "американские воины — самые бесстрашные в мире".

//Спорт

Ирина Винер: Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру

Ирина Винер: Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила о завершении спортивной карьеры олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

//Происшествия

Из двух "заминированных" центров в Москве эвакуировали 11 тысяч человек

Из двух "заминированных" центров в Москве эвакуировали 11 тысяч человек

В воскресенье, 5 ноября, из двух торговых центров в Москве эвакуировали посетителей. Согласно последним данным, эта мера была принята после поступления руководству ТЦ сообщений о заложенных бомбах.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Киев потребовал от ЮНЕСКО остановить реставрацию Ханского дворца в Крыму

Киев потребовал от ЮНЕСКО остановить реставрацию Ханского дворца в Крыму

Минкульт Украины просит ЮНЕСКО повлиять на крымские власти и прекратить ремонт в Ханском дворце в Бахчисарае. Ведомство возмутил ремонт во дворце, внесенном в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

//Политика

Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

Специалисты Пентагона оценили возможный вариант событий в случае военного конфликта с КНДР. Соответствующий документ Майкл Дюмонт, контр-адмирал, направил в палату конгресса США.

//Политика

МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта вызвал в воскресенье, 5 ноября, послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии, чтобы выразить протест в связи с вмешательством этих стран во внутренние дела государства.

//Политика

Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Как отметил директор музея, польскому министру "не хватило отваги, чести и достоинства".

//Общество

Врачи советуют россиянину, выигравшему полмиллиарда рублей, "залечь на дно"

Врачи советуют россиянину, выигравшему полмиллиарда рублей, "залечь на дно"

Жителю Воронежской области, выигравшему в лотерею 506 миллионов рублей, лучше на время исчезнуть, так как ему неизбежно придется столкнуться с большим количеством желающих разделить с ним и его триумф, и деньги.

//Происшествия

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды

Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды. Сотрудники сочинского «Водоканала» выполняют ремонт участков двух водоводов, по этой причине без водоснабжения остались 40 тысяч человек.

//Общество

Пробка образовалась в Лефортовском тоннеле из-за затопления

Пробка образовалась в Лефортовском тоннеле из-за затопления

В Москве на Третьем транспортном кольце вечером затруднено движение. Пробка образовалась на въезде в Лефортовский туннель. Под сводом туннеля на дорогу текут струи воды, поэтому водителям приходится сбавлять скорость.

//Культура

Большой театр отменил концерт из-за сообщения об угрозе взрыва

Большой театр отменил концерт из-за сообщения об угрозе взрыва

Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании». К моменту поступления информации все дневные представления в театре были завершены.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

Несмотря на то, что Софии Ротару исполнилось 70 лет, она продолжает выступать на заказных концертах. В канун новогодних праздников, певица готова петь и в России. Выступление идет 45 минут с командой из 16 человек.

//В мире

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

Мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США)и был застрелен полицией. инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

//В мире

Ученые предсказали, что при взрыве Луны человечество будет уничтожено

Ученые предсказали, что при взрыве Луны человечество будет уничтожено

Специалисты отмечают, что Луна оказывает на Землю большое воздействие. По мнению исследователей, в том случае, если она взорвется, произойдет гибель всех людей, которые находятся на Земле.

//Общество

Стало известно, кому Кадыров подарил iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Стало известно, кому Кадыров подарил iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Победительницей конкурса стихотворений, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, стала третьеклассница из Чечни. Об этом в воскресенье сообщил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

//Культура

Питерский художник создал скульптуру перевернутой Ксении Собчак

Питерский художник создал скульптуру перевернутой Ксении Собчак

В Петербурге изготовлен перевернутый вверх ногами памятник Ксении Собчак. Творение принадлежит художнику-акционисту и экс-мэру Архангельска Александру Донскому. Как уверяет автор, он отражает позицию телеведущей.

//Общество

Охранника «Массандры» осудят за кражу 700 литров напитка

Охранника «Массандры» осудят за кражу 700 литров напитка

Ялтинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника филиала «Гурзуф» ФГУП «ПАО «Массандра» и его пособника.

//Общество

В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС

В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС

Неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС недалеко от села Яндаре в Ингушетии, в результате чего три человека получили ранения. В Назрановском районе введен правовой режим КТО.

//В мире

ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова

ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова

Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

КНДР считает необходимым «приручить» Трампа физической силой

КНДР считает необходимым «приручить» Трампа физической силой

Северокорейские власти считают насильственные методы единственным способом «приручить» президента США. Об этом пишет государственная газета Rodong Sinmun. Только так, по их мнению, можно остановить «потерявшего рассудок» Трампа.

//Общество

Ксения Собчак попросила денег на избирательную кампанию

Ксения Собчак попросила денег на избирательную кампанию

Ксения Собчак отмечает день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Телеведущая, а с некоторых пор еще и кандидат на пост президента РФ, попросила у поклонников денег на избирательную кампанию.

//В мире

В пригороде Донецка горит склад с вооружением ВСУ

В пригороде Донецка горит склад с вооружением ВСУ

На складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка возник пожар, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

//Политика

В Госдуме прокомментировали возможность восстановления военной базы на Кубе

В Госдуме прокомментировали возможность восстановления военной базы на Кубе

России «не помешала бы» военная база на Кубе, в непосредственной близости от США, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя высказывание о необходимости базы члена Совфеда Франца Клинцевича.

//Общество

Имя жителя Воронежской области, выигравшего в лотерею 506 млн, не разглашается

Имя жителя Воронежской области, выигравшего в лотерею 506 млн, не разглашается

Житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 милионов рублей. На что потратит такую огромную сумму денег счастливчик, сорвавший джек-пот лотереи, неизвестно.

//Здоровье

Специалисты рассказали, на каком боку полезнее спать

Специалисты рассказали, на каком боку полезнее спать

Споры о том, на каком боку спать полезнее, ведутся уже долгое время. Наконец, исследователи привели веские доводы в пользу того, что предпочтительнее наслаждаться сном на левом боку. И вот почему.

//Шоу-бизнес

Фото Ренаты Литвиновой в день рождения ее друга заинтриговало поклонников

Фото Ренаты Литвиновой в день рождения ее друга заинтриговало поклонников

Фото актрисы Ренаты Литвиновой, опубликованное в соцсети в день рождения ее друга, заинтриговало поклонников. На снимке тело Ренаты прикрыто снимками. И подпись-поздравление фотографу Якопо Москину.

//В мире

VPT: Экс-глава Каталонии сдался полиции Бельгии

VPT: Экс-глава Каталонии сдался полиции Бельгии

Карлес Пучдемон, объявленный 27 октября по итогам референдума в Каталонии главой Каталонской Республики, в воскресенье, 5 ноября, и четыре члена правительства добровольно сдались бельгийской полиции.

//Общество

Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Эксперты дали советы автомобилистам для зимнего периода

Автомобильные эксперты поделились секретами о том, как упростить жизнь автолюбителей зимой. В первую очередь, по словам специалистов, необходимо осматривать автомобиль, прежде чем оставить ее на парковке.

//Общество

Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

Вандалы повредили десятки надгробий на Казанском кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы повредили несколько десятков надгробий частных могил на Казанском кладбище в Пушкинском районе северной столицы. Злоумышленники разрушили кресты на могилах.

//Шоу-бизнес

Тимати выступил вместе со своей трехлетней дочерью

Тимати выступил вместе со своей трехлетней дочерью

Рэпер Тимати появился на сцене «Олимпийского» вместе с 3-летней дочерью Алисой, а вскоре опубликовал соответствующее фото в Instagram. Рэпер снимок подписал коротко: «мы готовы))) кто с нами?».

//В мире

В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

В Саудовской Аравии арестованы по подозрению коррупции 11 принцев, четыре действующих и "десятки" бывших министров. О задержании в королевстве принцев передал телеканал Al Arabiya.

//В мире

В Солнечной системе астрономами открыта вторая звезда

В Солнечной системе астрономами открыта вторая звезда

Канадские ученые провели очередное масштабное исследование планет Солнечной системы и неожиданно обнаружили вторую звезду. Загадочная звезда проникла в Солнечную систему, но вскоре улетела в другом направлении.

//Политика

Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что "американские воины — самые бесстрашные в мире".

//Спорт

Ирина Винер: Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру

Ирина Винер: Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила о завершении спортивной карьеры олимпийской чемпионки Маргариты Мамун.

//Происшествия

Из двух "заминированных" центров в Москве эвакуировали 11 тысяч человек

Из двух "заминированных" центров в Москве эвакуировали 11 тысяч человек

В воскресенье, 5 ноября, из двух торговых центров в Москве эвакуировали посетителей. Согласно последним данным, эта мера была принята после поступления руководству ТЦ сообщений о заложенных бомбах.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры