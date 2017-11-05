В Техасе в церкви произошла стрельба, много пострадавших

Мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас (США) и был застрелен полицией. инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

В социальных сетях сообщили о 15 погибших при стрельбе. СМИ публикуют видео с места трагедии. На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Полиции удалось обезвредить стрелка. Среди пострадавших есть дети.