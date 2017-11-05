Ученые предсказали, что при взрыве Луны человечество будет уничтожено

Специалисты отмечают, что Луна оказывает на Землю большое воздействие. По мнению исследователей, в том случае, если она взорвется, произойдет гибель всех людей, которые находятся на Земле.

Оказывается, спутник замедляет вращение нашей планеты, но в его отсутствии она начнет вращаться быстрее и это приведёт к интенсивной потере атмосферы.

Также Луна стабилизирует наклон земной оси. Благодаря этому времена года плавно сменяют друг друга. В противном случае в районе экватора резко похолодает, а на полюсах – температура повысится, сообщает ToDay News Ufa. Океаны и моря начнут опустошаться, а вода затопит плодородные почвы планеты.

Кроме того, раскаленные осколки Луны упадут на Землю, вызвав "ядерную зиму".

Впрочем, спутник нашей Земли взрываться "не торопится", поэтому в ближайшем будущем ничего подобного на нашей планете не случится.

Ранее стало известно, что исследователи-энтузиасты предполагают, что в движущихся камнях на Луне заключена внеземная форма жизни.