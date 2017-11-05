ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова

Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Тюрин дал показания по делу мужа Максаковой Вороненкова

Мосийчук рассказал, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил связь этой расправы с убийством Вороненкова. Погибший - Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула. По мнению политика, связь заказчика убийства депутата — криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем исполнителей — Юрием Василенко, проходила именно через него. Мосийчук считает, что заказчик "зачищает следы".

Происшествие с участием водителя автомобиля Audi случилось минувшей ночью. Водитель машины скончался на месте от полученных ранений.