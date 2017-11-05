ГПУ считает, что гибель мужчины в Харькове связана с убийством Вороненкова
5 ноября 2017, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
Мосийчук рассказал, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил связь этой расправы с убийством Вороненкова. Погибший - Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула. По мнению политика, связь заказчика убийства депутата — криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем исполнителей — Юрием Василенко, проходила именно через него. Мосийчук считает, что заказчик "зачищает следы".
Происшествие с участием водителя автомобиля Audi случилось минувшей ночью. Водитель машины скончался на месте от полученных ранений.