В пригороде Донецка горит склад с вооружением ВСУ

На складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка возник пожар, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Взрывы боеприпасов могут представлять угрозу для мирного населения.

По его словам, пожар возник из-за нарушения мер безопасности при хранении боеприпасов. При этом эвакуация местного населения не проходит.

Ранее сообщалось, что офицеры одной из воинских частей Украины отстранены от службы. Они охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения", сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.