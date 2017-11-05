В Солнечной системе астрономами открыта вторая звезда

Канадские ученые провели очередное масштабное исследование планет Солнечной системы и неожиданно обнаружили вторую звезду. Загадочная звезда проникла в Солнечную систему, но вскоре улетела в другом направлении.

Она была легче Солнца в два-три раза, а скорость ее движения составляла 25-100 километров в секунду.

По мнению экспертов, звезда могла причинить вред планетам системы. Светило могло вызвать аномальные изменения и даже опасные последствия для человечества Земли.

В исследованиях было использовано компьютерное моделирование.

Ранее сообщалось, что люди установят контакт с представителями внеземных цивилизаций в течение ближайших 10-20 лет. Такое заявление сделал Дуглас Вакоч, глава организации METI, которая отправляет радиосигналы в дальний космос.