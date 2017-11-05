В Саудовской Аравии 11 принцев арестованы по подозрению в коррупции

В Саудовской Аравии арестованы по подозрению коррупции 11 принцев, четыре действующих и "десятки" бывших министров. О задержании в королевстве принцев передал телеканал Al Arabiya.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в стране развернулась антикоррупционная кампания. Эта масштабная кампания призвана покончить со злоупотреблениями в министерствах и ведомствах страны, передает ТАСС.

Часть принцев задержана по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, жертвами которого тогла стали более 70 человек. Остальные являются фигурантами дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Вирус впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году, в период до 2016 года распространился более чем в 20 странах, в том числе в Южной Корее и США.

Национальный антикоррупционный комитет возглавляет крон-принц Мохаммед бин-Сальман. Комитет наделен правом расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета частных лиц, причастных к финансовым махинациям.