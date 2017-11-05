Пушков высказался о нежелании конгрессменов встречаться с послом РФ в США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался об отказе американских конгрессменов общаться с российскими дипломатами, служащими в Соединенных Штатах.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил ранее о том, что отказываются с ним встречаться.

Сенатор не удивлен тем, что американские власти отказываются встречаться с с российскими дипломатами. По мнению Пушкова, с учетом недружественных настроений в конгрессе американские парламентарии еще долго не захотят пересекаться. "Не удивлен, что члены конгрессы США отказываются встречаться с нашим послом в США. Зная настроения в конгрессе, уверен, что это надолго", - пишет сенатор в Твиттер.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что такая парламентская самоизоляция США ведёт к непредсказуемым последствиям.