На одном из полей Англии появилась загадочная надпись, которая взбудоражила пользователей сети. Согласно последней информации, буквы удалось заснять с вертолета сотрудникам полиции графства Оксфордшир.

Как уточняется на страничке в соцсети Twitter, надпись представляет собой слово Sue и букву X.

Правоохранители задали подписчикам вопрос о том, знает ли кто-то некую Сью. Люди не растерялись и придумали хэштеги #FindSue и #WhoIsSue, чтобы поскорее разгадать эту загадку. Некоторые предположили, что на месте крестика надо копать, поскольку там зарыт клад, а другие считают, что это всего лишь нестандартная реклама какой-нибудь юридической компании, так как слово "sue" с английского языка переводится как "возбудить дело". Конечно, не исключается и возможность инопланетного следа, однако, кто такая Сью, пока так и не выяснилось.