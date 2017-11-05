Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

В воскресенье, 5 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американцы – лучшие воины в мире.

Политик заявил, что человечество может обойтись без выяснения того, какие военные самые лучшие на свете. Клинцевич на своей страничке в соцсети Facebook выразил надежду на то, что в будущем подобные обсуждения не будут возникать.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ни один диктатор, ни одна нация и ни один режим не должны недооценивать решимость граждан США, которые являются лучшими и самыми бесстрашными воинами в мире.