В Ночь Гая Фокса, которая является годовщиной Порохового заговора 1605 года, на улицы Льюиса в английском графстве Восточный Суссекс вышло огромное количество людей с горящими факелами.

Согласно последней информации, несколько тысяч человек решили поучаствовать в этом ярком и нестандартном мероприятии. Как сообщает портал Life, в ходе шествия активисты сожгли фигуры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которые не могут поделить баллистическую ракету, а также предали огню чучело в виде британского премьера Терезы Мэй.

Кроме того, в Ночь Гая Фокса участники праздника сожгли фигуру продюсера Харви Вайнштейна.