Неизвестные обстреляли в Харькове автомобиль, водитель погиб

В Харькове неизвестные злоумышленники обстреляли иномарку.

В воскресенье, 5 ноября, эту информацию предоставили в пресс-службе управления Национальной полиции в Харьковской области Украины. Как уточняет РИА "Новости", происшествие с участием водителя автомобиля Audi случилось минувшей ночью. Водитель машины скончался на месте от полученных ранений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Если вина подозреваемого будет признана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.